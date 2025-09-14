ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأحد 14-9-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.12 جنيهًا للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.21 جنيه، و48.31 جنيه للبيع.
