ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، بينما تراجع سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.80 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.80 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.84 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.79 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع.