كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.08 جنيه للشراء، و 48.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.07 جنيهًا للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.12 جنيه، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.





