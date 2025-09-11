إعلان

سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

09:47 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.08 جنيه للشراء، و 48.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.07 جنيهًا للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.12 جنيه، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.


لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار بنك مصر البنك الأهلي المصري بنك القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس