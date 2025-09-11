سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.08 جنيه للشراء، و 48.18 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.07 جنيهًا للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.12 جنيه، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: