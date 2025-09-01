18.5 مليار دولار.. قفزة في فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك في يوليو

كتبت- منال المصري:

انتعش فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري (شاملا البنوك التجارية والمركزي المصري معا) خلال يوليو ليقفز بنسبة 23% على أساس شهري إلى نحو 18.5 مليار دولار مقابل نحو 15 مليار دولار في يونيو.

تم احتساب سعر صرف شهر يونيو عند 49.65 جنيه لكل دولار و48.72 جنيه لكل دولار في يوليو.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

قفزة في صافي أصول البنوك التجارية

وفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم، فإن انتعاش فائض صافي الأصول الأجنبية بيوليو جاء بدعم ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية للمرة الثالثة على التوالي.

تزامن ذلك التحسن الملحوظ مع زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة خلال يوليو الماضي وهو ما أدى إلى تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وفق مقاله مصرفيون للـ"شرق" في وقت سابق.

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنحو 64% خلال يوليو على أساس شهري إلى نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 4.9 مليار دولار في يونيو وسط ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9% خلال يوليو إلى 39.46 مليار دولار مقابل زيادة طفيفة في إجمالي الالتزامات بنحو 0.5% إلى 31.46 مليار دولار في نفس فترة المقارنة.

تحسن أصول البنك المركزي

للمرة الثانية على التوالي زاد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنسبة 4% خلال يوليو على أساس شهري إلى نحو 10.5 مليار دولار مقابل نحو 10.1 مليار دولار في يونيو بعد أن تراجع الفائض بنحو ملياري دولار في مايو.

جاء ذلك بدعم ارتفاع إجمالي صافي الأصول بنسبة 0.9% خلال يوليو إلى نحو 47.82 مليار دولار في مقابل ارتفاع طفيف في إجمالي الالتزامات بنسبة 0.08% في يوليو إلى نحو 47.33 مليار دولار.