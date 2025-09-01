إعلان

سعر الدولار يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

03:32 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بقيمة تتراوح بين 3 و 5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 1-9-2025، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في بنك البركة، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.46 جنيهًا للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.59 جنيه، بزيادة قرش، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
