انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.91 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 12.96 جنيه للبيع.
فيديو قد يعجبك: