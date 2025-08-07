إعلان

ارتفاع سعر الدولار اليوم في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

03:41 م الخميس 07 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و12 قرشًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيهًا للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.52 جنيه بزيادة 9 قروش، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

الدولار ارتفاع سعر الدولا تعاملات الخميس البنك الأهلي المصري
