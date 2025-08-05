إعلان

انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:34 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.16 جنيه للشراء، ، 13.20 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع

سعر الدينار البحرينى: 127.05 جنيه للشراء، بتراجع 53 قرشًا، و 128.64 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.28 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش و13.30 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.76 جنيه للشراء، و 68.50 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.57 جنيه للشراء، بتراجع 62 قرشًا ، و 158.74 جنيه للبيع، بتراجع 61 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية أسعار الصرف البنك الأهلي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق