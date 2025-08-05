كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.16 جنيه للشراء، ، 13.20 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع

سعر الدينار البحرينى: 127.05 جنيه للشراء، بتراجع 53 قرشًا، و 128.64 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.28 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش و13.30 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.76 جنيه للشراء، و 68.50 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.57 جنيه للشراء، بتراجع 62 قرشًا ، و 158.74 جنيه للبيع، بتراجع 61 قرشًا.