22 قرشا انخفاضا.. الدولار يهبط في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و22 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.63 جنيه بتراجع 4 قروش، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
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