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22 قرشا انخفاضا.. الدولار يهبط في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

04:10 م الإثنين 04 أغسطس 2025

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و22 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.63 جنيه بتراجع 4 قروش، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

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