كتبت- منال المصري:

قرر بنكا الأهلي ومصر خفض سعر الفائدة على الشهادات بالجنيه المصري للعائد الثابت والمتدرج بداية من غدِ الاثنين للمرة الثالثة في 4 أشهر وفق قرار لجنة الأصول والخصوم "ألكو" بعد قرار المركزي.

وبحسب البنكين، فإن العملاء القائمين بالشهادات لن يتأثروا بخفض سعر الفائدة وسيظلون يتمتعون بالعائد السابق حتى انتهاء آجالها، وسيتم تطبيق الأسعار المخفضة على الشهادات على الإصدارات الجديدة من غدِ.

وفي حال تزامن استحقاق أجل شهادة للعملاء في البنكين الحكوميين بعد قرار الخفض سيتم إعادة ربطها على أسعار الفائدة الجديدة المخفضة سواء الشهادة للعائد الثابت أو المتدرجة.

أعلن البنك الأهلي خفض سعر الفائدة 1.5% و4% على الشهادات الثلاثية العائد الثابت والمتدرجة بداية من غد.

كما قرر بنك مصر خفض سعر العائد 1.5% و2.5% على نفس النوعين من الشهادات مع إلغاء تعدد الدوريات الربع والنصف سنوي على الشهادة ذات العائد المتدرج، مكتفيا بالعائد الشهري.

كان المركزي المصري خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة منذ بداية 2025 يوم الخميس في اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى 22% للإيداع و23% للإقراض ليصبح مجمل الخفض 5.25% منذ بداية العام.

