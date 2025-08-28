المركزي يتوافق مع التوقعات بخفض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

كتبت- منال المصري:

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، أسعار الفائدة 2% للمرة الثالثة منذ بداية 2025، ليتوافق مع التوقعات.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.