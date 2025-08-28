إعلان

المركزي يتوافق مع التوقعات بخفض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

06:54 م الخميس 28 أغسطس 2025

أسعار الفائدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، أسعار الفائدة 2% للمرة الثالثة منذ بداية 2025، ليتوافق مع التوقعات.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة معدل التضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

المركزي: التضخم سيواصل التراجع بمتوسط 14% و15% بنهاية في 2025
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة