23.4 % ارتفاعا في عجز الميزان التجاري خلال يونيو

كتبت- منال المصري:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر 23.4% خلال يونيو إلى 4.4 مليار دولار مقابل 3.56 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق.

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو إلى 3.50 مليـار مقابـل 3.34 مليــار دولار النفــس الشهــر مـن العــام السابـــق.

وأرجع الإحصاء زيادة الصادرات إلــى ارتفاع قيمة صادرات بعــض السـلــع وأهمها:

- منتجات البترول زادت بنسبة 14.6 %، وملابس جاهزة نمت بنسبة 28.8 %، وفواكه طازجة ارتفعت 47.8% وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة زادت 23.7%.

الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.4% خلال شهر يونيو إلى 7.90 مليار دولار مقابل 6.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلـك إلـى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

- منتجات البتـرول زادت بنسبة 36.4 %.

- الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 53.5%.

- سيارات ركوب زادت بنسبة 71.0٪.

- ذرة ارتفعت بنسبة 24.6%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها:

- مواد أولية من حديد أو صلب تراجعت بنسبة 3 %.

- القمح تراجع بنسبة 6 %.

- مواد كيماوية عضوية وغير عضوية تراجعت بنسبة 23.0%).