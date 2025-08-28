قبل قرار المركزي.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه سوق المال والأعمال لقرار البنك المركزي اليوم الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والدولار في خامس اجتماع له خلال 2025، وسط زيادة الاحتمالات بخفض الفائدة.

أسعار الدولار في 5 بنوك بتعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.