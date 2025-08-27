كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.89 جنيه للشراء ، بزيادة قرشين، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قرش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.20 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.42 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و 129.01 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.31 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.33 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.95 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرش، و 68.70 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 158.16جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و 159.21جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.