سعر الدولار يقفز في بنكي الأهلي ومصر في التعاملات الأولى اليوم

11:03 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري، خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في بنكي الأهلي ومصر

البنك الأهلي المصري: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

