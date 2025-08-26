سعر الدولار يقفز في بنكي الأهلي ومصر في التعاملات الأولى اليوم

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري، خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في بنكي الأهلي ومصر

البنك الأهلي المصري: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.