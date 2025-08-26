سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.87 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش
بنك القاهرة: 12.87 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.90 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 12.89 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
