كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.87 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش

بنك القاهرة: 12.87 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.90 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.89 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.