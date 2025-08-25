إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين

12:01 م الإثنين 25 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في أكبر 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و 16 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.55 جنيه، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

