انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:41 ص الأحد 24 أغسطس 2025

الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.17 جنيه للشراء، ، و 13.21 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.18 جنيه للشراء، و 128.77 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.29 جنيه للشراء ، و 13.33 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.83 جنيه للشراء، و 68.57 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 159.02 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا ، و 159.02 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

سعر الريال السعودي سعر الدرهم الاماراتي أسعار العملات العربية
