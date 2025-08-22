إعلان

تنويه مهم من "إنستاباي" لتحويل الأموال حول تأثر بعض الخدمات اليوم وغدا

12:30 م الجمعة 22 أغسطس 2025

انستاباي

كتبت- آية محمد:

نوه تطبيق "إنستاباي" المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية عن تأثر جودة أداء بعض الخدمات اليوم الجمعة وغدًا السبت.

وأوضح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه سيتم إجراء تحديثات على أنظمة التطبيق يومي الجمعة والسبت 22 و23 أغسطس.

وأضاف التطبيق أن التحديثات ستجرى خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى 6 صباحًا، وأن الخدمة ستتأثر لمدة 15 دقيقة خلال هذه الفترة.

وأوضح التطبيق في منشور له:

"عملاء إنستاباي الكرام.. يُرجى العلم أنه سيتم إجراء تحديثات على أنظمة تطبيق إنستاباي يومي الجمعة والسبت 22-23 أغسطس 2025، وذلك من الساعة 4:00 صباحًا حتى 6:00 صباحًا، سوف تتأثر الخدمة لمدة 15 دقيقة خلال هذه الفترة".

إنستاباي

إنستاباي الشبكة القومية للتحويلات اللحظية فيسبوك
