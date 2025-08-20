المركزي يشتري 1.77 ألف أونصة ذهب خلال يوليو لدعم احتياطي النقد الأجنبي

كتبت- منال المصري:

اشترى البنك المركزي المصري نحو 1.77 ألف أونصة ذهب جديدة لإضافتها لرصيد أحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي، بحسب بيانات منشورة له على موقعه اليوم.

وارتفع عدد أونصة الذهب برصيد البنك المركزي المصري إلى نحو 4.134 مليون أونصة ذهب مقارنة بنحو 4.132 مليون أونصة ذهب في يونيوالماضي.

خلال أول 7 أشهر من 2025 اشترى المركزي 54.98 ألف أونصة ذهب جديدة.



قفز احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري إلى مستوى قياسي ليتجاوز حاجز49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي لأول مرة في تاريخه.



وبحسب بيانات المركزي ارتفع إجمالي قيمة رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو بنحو 53 مليون دولار إلى نحو 13.639 مليار دولار مقابل نحو 13.589 مليار دولار في يونيو.