كتبت- منال المصري:

قفز إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى نحو 88.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وصل عدد المستفيدين بالمبادرتين نحو 642.38 ألف عميل، وفق بيان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم ضمان التمويل العقاري.

التمويلات الممنوحة في مبادرة التمويل العقاري لمحدود الدخل تستحوذ على 96.6% من إجمالي التمويلات مسجلة نحو 85.32 مليار جنيه بنهاية يونيو بعدد 633.36 ألف مستفيد.

فيما سجل إجمالي التمويلات المقدمة لمتوسطي قرابة نحو 3 مليارات جنيه بعدد تجاوز 9 آلاف مستفيد بنهاية يونيو الماضي.

الجهات الممولة

يشارك في تمويل مبادرة التمويل العقاري 22 بنكا و8 شركات للتمويل العقاري في مقدمتهم بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان.

تستحوذ البنوك على نسبة 97% من إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنحو 82.87 مليار جنيه بعدد 641.1 ألف مستفيد.

يستحوذ بنكا الأهلي ومصر الحكوميان على نسبة 47% من إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.