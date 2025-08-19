كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهابة تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.3 جنيهًا للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.35 جنيه، و48.45 جنيه للبيع.





