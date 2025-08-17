طارق فايد رئيسا تنفيذيا للمصرف المتحد من الشهر المقبل خلفا لـ"القاضي"

كتبت- منال المصري:

كشفت مصادر مصرفية لمصراوي أن البنك المركزي وافق على تعيين طارق فايد، رئيس بنك القاهرة سابقا، رئيسا تنفيذيا للمصرف المتحد بداية من سبتمبر المقبل بعد تقدم أشرف القاضي باستقالته من البنك اليوم.

وبحسب المصادر، فإن أشرف القاضي تقدم باستقالته اليوم بعد مرور 9 سنوات عمل بالمصرف المتحد وقبل عام واحد من انتهاء ولايته الثالثة بالبنك.

ويحظى طارق فايد بخبرة مصرفية تمتد إلى نحو 40 عاما تقلد خلالها مناصب قيادية آخرها رئيس بنك القاهرة لمدة 6 سنوات دورتين متتاليتين وقبلها وكيل محافظ البنك المركزي لإدارة الرقابة المكتبية.

المصرف المتحد يعد أول بنك مطروح في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية من العام الماضي، ويمتلك البنك المركزي النسبة الحاكمة من رأس ماله.

أشرف القاضي تمكن خلال فترة عمله بالمصرف المتحد من تحقيق قفزات متتالية في نتائج أعماله وتحقيق أرباح مليارية وتسوية كافة المديونيات المتعثرة ليصبح من أهم البنوك العاملة بالقطاع.

أعلن المصرف المتحد عن تحقيق صافى أرباح قدرها 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام بنسبة نمو بلغت 27% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وجاء ذلك بدعم ملحوظ من نمو المركز المالي الذي سجل 89.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 8% على أساس سنوي.