كتبت- منال المصري:

وافق البنك المركزي المصري على تعيين مجلس إدارة جديد لـ"وان بنك- onebank" بعد أن حصل على رخصة أول بنك رقمي في السوق المصرفية المصرية، حيث يستعد البنك بعد هذه الخطوة لتقديم خدماته ومنتجاته رسميًا في عام 2026، ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي المصري.

بحس بيان المركزي اليوم يتشكل مجلس إدارة "وان بنك" الجديد من:

خالد العطار، رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي.

شريف البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

أنور زيدان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك مصر.

أمل عنان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

الدكتور أيمن إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

ندى الشاذلي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

وأعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) الحصول على موافقة البنك المركزي المصري للتحول رسميا إلى "وان بنك ش.م.م - onebank" أول بنك رقمي متكامل في مصر، يقدم جميع خدماته حصريا عبر القنوات والمنصات الرقمية.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق نحو عصر مصرفي جديد، فهي ترسخ مكانة "وان بنك - onebank" كرائد للبنوك الرقمية في مصر، وتبرز هويته ككيان جديد يساهم في مسيرة التحول الرقمي الوطني، ويعزز الشمول المالي، ليضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وتأسست شركة مصر للابتكار الرقمي في عام 2020 كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، بتمويل ودعم كاملين من بنك مصر كمساهم رئيسي.

ويعكس التحول إلى "وان بنك - onebank" رؤية واضحة لدور هذا الكيان في بناء اقتصاد رقمي في مصر، والتزامًا بتقديم خدمات مالية مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام، لخدمة العملاء في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى أي فروع، مدعومة بأحدث التقنيات التي تلبي متطلبات هذا العصر الرقمي.

ويهدف البنك إلى تعزيز الشمول المالي للفئات التي لا تحظى بخدمات مصرفية كافية أو التي لا تمتلك حسابات مصرفية، ودعم استراتيجية مصر الوطنية لنمو للاقتصاد الرقمي و يستعد "وان بنك- onebank" لتقديم خدماته ومنتجاته رسميًا في عام 2026، ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي المصري.

وقال المهندس خالد العطار، رئيس مجلس إدارة "وان بنك - onebank":"إن "وان بنك - onebank" يمثل انطلاقة جديدة في تاريخ القطاع المالي المصري وخطوة محورية نحو ترسيخ التحول الرقمي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وشمولية وسلاسة، بما يضمن وصولها لكل مواطن مصري.

ويقود البنك فريق من القادة والخبراء العالميين بخبرات متنوعة تجمعه رؤية وهدف واحد، وتعمل على تقديم حلول مالية آمنة ومتطورة يسهل على العميل الحصول عليها، ووضع "وان بنك - onebank” في موقع الريادة في مشهد التحول الرقمي في مصر."

قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: نحن لا نقدم مجرد بنك رقمي جديد، بل نعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في مصر.

وأوضح أن "مجلس الإدارة الجديد ثرى بخبرات متنوعة ورؤى إستراتيجية تمكننا من تقديم حلول مالية مبتكرة تواكب تطلعات المستهلكين المصريين المتطورة. معاً، نلتزم بوضع "وان بنك - onebank" 'في طليعة القطاع المالي، ورفع معايير التميز في المجال المصرفي على مستوى المنطقة".