كتبت- منال المصري

عاد الاستثمار في الجنيه المصري إلى الواجهة مجددًا، في ظل سعي العملاء إلى الحصول على أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، بعد تراجع العائد على الدولار وانخفاض الإقبال على الذهب.

تتنافس 9 بنوك بطرح شهادات بعائد مرتفع بهدف تعزيز الاستثمار في الجنيه باعتباره ملاذا آمن ومربح وسط استقرار سعر الصرف وتراجع العائد المقدم على الدولار.

خفضت البنوك أسعار العائد على الشهادات الدولارية عدة مرات خلال العام الجاري، نتيجة وفرة الدولار وتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 1% بنهاية العام الماضي، مع توقعات بمزيد من التخفيضات.

استقرار سعر صرف الدولار

يُعدّ استقرار سعر صرف الدولار واختفاء السوق السوداء من أبرز العوامل التي عززت الثقة في الجنيه المصري، وحدّت من المخاوف بشأن تآكل قيمة المدخرات.

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى أدنى مستوى له من عام مسجلا نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية تعاملات الخميس بفضل زيادة تدفق مصادر النقد الأجنبي.

الذهب

تراجع الإقبال على الذهب كأداة للتحوط، بعد استقرار سعر الصرف، وفقًا لتقرير المجلس العالمي للذهب.

كان تقرير المجلس العالمي للذهب كشف تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 نحو 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024.

تفاصيل العائد المرتفع على شهادات الادخار في 9 بنوك

البنك الأهلي

- الشهادة الثلاثية "البلاتينة" للعائد الثابت: تمنح عائدا 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الشهادة البلاتينية للعائد المتدرج "ابن مصر": تتباين نسبة الفائدة من سنة إلى أخرى وحسب دوية صرف العائد:

السنة الأولى

عائد شهري:23%

عائد ربع سنوي: 24%

عائد سنوي: 27%.

السنة الثانية

عائد شهري: 19.5%

عائد ربع سنوي: 20%.

عائد سنوي: 22%.

السنة الثالثة

عائد شهري: 15%.

عائد ربع سنوي: 16%.

عائد سنوي: 17%.

بنك مصر

-الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "القمة": تصرف عائدا 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

-الشهادة للعائد المتناقص

عائد شهري:23%.

عائد ربع سنوي: 24%.

عائد سنوي: 27%.

السنة الثانية

عائد شهري: 19.5%

عائد ربع سنوي: 20%

عائد سنوي: 22%.

السنة الثالثة

عائد شهري: 15%.

عائد ربع سنوي: 16%.

عائد سنوي: 17%.

البنك التجاري الدولي "CIB"

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد اليومي و16% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي، و15.5% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإسكندرية

-شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائد 15.5% سنويا ويصرف العائد شهرياـ ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15.5% للعائد الشهري، و15.55% للعائد الربع سنوي، و15.60% للعائد النصف سنوي و15.65% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " ULTRA": تمنح عائدا سنويا 17% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 10 ملايين جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " Private": تمنح عائدا سنويا 18.5% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 15 مليون جنيه.

بنك ""saib

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " EXCELLENCE": تتيح عائدا سنويا 20% يصرف شهريا بشرط لايقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 19.5% سنويا ويصرف شهريا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank":

-الشهادة الثلاثية " البريميم ": تتيح عائدا سنويا 18% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.