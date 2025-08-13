كتبت- منال المصري:

قرر البنك التجاري الدولي CIB مصر زيادة حدود الإنفاق الدولية خارج مصر بين 66% و250% على بطاقاته الائتمانية "الكريدت كارد" اعتبارًا من اليوم في تطور جديد من وفرة حصيلة النقد الأجنبي.

بحسب موقع البنك، ارتفعت حدود التعاملات الدولية باستخدام "كريدت كارد" إلى ما يعادل 350 ألف جنيه و500 ألف جنيه من النقد الأجنبي مقارنة بـ 100 ألف جنيه و300 ألف جنيه قبل التعديل حسب إندراج شريحة العميل تحت أي قطاع "Wealth أو plus أو prime".

كان البنك التجاري الدولي أعلن تخفيض عمولة المعاملات الدولية إلى 3% بدلا من 5% باستخدام البطاقات الائتمانية.

كما أعلن البنك التجاري الدولي رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة