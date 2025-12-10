إعلان

المركزي: ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر

كتب : منال المصري

04:17 م 10/12/2025

البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسارع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025.

كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت اليوم تباطؤ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر مخالفا أغلب التوقعات.

والتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي يستبعد منها الأسعار شديدة التقلب مثل الخضروات والفاكهة والخدمات المسعرة إداريا مثل البنزين والسولار والكهرباء بهدف ضبط السياسة النقدية.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم على أساس متوسط بين 5% إلى 9% خلال الربع الرابع من 2026.

البنك المركزي المصري نوفمبر أكتوبر

