عكس الدولار.. الإسترليني واليورو يرتفعان مقابل الجنيه

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

جاء ارتفاع الإسترالني واليورو عكس اتجاه الدولار الذي سجل أدنى مستوى له مقابل الجنيه خلال عام ليتراجع بنحو 2.5% خلال آخر شهر ونصف.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو

سعر اليورو: 56.52 جنيه للشراء، و56.68 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 65.45 جنيه للشراء بزيادة 1.04 جنيه، و65.64 جنيه للبيع، بزيادة 1.03 جنيه.