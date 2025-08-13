البنوك توقف القيود على الدولار للأفراد بغرض السفر.. ماذا نعرف؟

كتبت- منال المصري:

أعلنت البنوك بشكل متلاحق في وقت واحد الإعلان عن أكبر حزمة تيسيرات بشأن تدبير الدولار للعملاء من الأفراد للسفر خارج مصر، والمعاملات الدولية باستخدام الـ"كريدت كارد".

وأعلن المركزي المصري أمس وقف إلزام العميل بتقديم مستندات السفر خارج مصر للتأكد من سفره عند استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.

وعادت المعاملات الدولية المقدمة للأفراد إلى سابق عهدها قبل 3 سنوات بعد انفراجة في أزمة تفاقم النقد الأجنبي بعد الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024.

تأتي هذه القرارات تزامنا مع تعافي سعر صرف الجنيه، واستمرار صعوده مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عام مسجلا 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك.

تعكس هذه القرارات زيادة تدفقات النقد الأجنبي على مصر من الموارد المختلفة وهو ما دعم من قوة الجنيه وتخفيف القيود، وفق ما قاله مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي".

رفع حدود تدبير الدولار للمسافرين

أعلنت بنوك التجاري الدولي والأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي وqnb مصر رفع حدود تدبير الدولار للعملاء المسافرين خارج مصر إلى 10 آلاف دولار وهي تعد أعلى مرونة منذ فبراير 2022.

في 2020 أعلنت البنوك تحجيم تدبير الدولار للمسافرين إلى ألف وألفين دولار للسفر خارج مصر واقتصار التدبير على مرة واحدة في السنة بسبب أزمة النقد الأجنبي وتفاقم مشكلة الدولار.

تخفيض عمولة الكريدت كارد

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي المصري والتجاري الدولي ومصر خفض الرسوم على المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" إلى 3% بدلا من 5% لتعود إلى سابق عهدها قبل 3 سنوات للمرة الثانية في 2025.

كانت البنوك شددت التعاملات على استخدام الـ"كريدت كارد" خارج مصر والشراء من المواقع الأجنبية من داخل مصر ورفعت العمولة إلى 10% قبل خفضها وتحجيم التعاملات قبل الانفراجة الأخيرة.

ووقتها أرجعت البنوك ذلك إلى اكتشاف ممارسات خاطئة لبعض العملاء باستخدام بطاقاتهم خارج مصر دون سفرهم واستخدامها مع آخرين وبغرض التجارة.

زيادة حصيلة الدولار

قال محمود نجلة المدير التنفيذي لصناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية لـ"مصراوي"، إن هذه الإجراءات تعكس وفرة موارد النقد الأجنبي في البنوك ووجود حصيلة جيدة من العملة.

وأضاف أن المركزي لم يرفع القيود على البطاقات الائتمانية وتدبير الدولار للمسافرين إلا بعد اطمئن من وفرة واستدامة الموارد.

وأكد نجلة أن الحصيلة تعد حاليا في البنوك جيدة بفضل تدفق موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات السياحية 15.4% خلال أول 9 شهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار، بنفس الفترة من العام المالي 2023-2024.