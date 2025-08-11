سعر الدولار يواصل التراجع بنهاية تعاملات الاثنين بالبنوك

كتبت- دينا كرم:

واصل سعر الدولار التراجع مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 11-8-2025، بينما ارتفع في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.44 جنيهًا للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.48 جنيه، و48.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.