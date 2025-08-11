كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات الاثنين 11-8-2025، بينما ارتفع بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.43 جنيهًا للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.52 جنيه، و48.62 جنيه للبيع.







