تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات الاثنين 11-8-2025، بينما ارتفع بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.43 جنيهًا للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.52 جنيه، و48.62 جنيه للبيع.
