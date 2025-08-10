المعدل الشهري للتضخم العام يسجل سالب 0.6% لشهر يوليو 2025

كتبت- منال المصري:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض المعدل الشهري للتضخم العام- الذي يشمل المدن والريف معا- إلى -0.6% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو 2025 بدعم تراجع مجموعة من السلع الغذائية.

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستـــهلكين لإجمـــالي الجمهورية سجل (256.5) نقطة لشهر يوليو 2025.

وأشار تقرير الإحصاء إلى أن أهم أسباب هذا الانخفاض تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (-11.0%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%)، ومجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.5%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية تباطأ بنسبة 13.1% لشهر يوليو 2025 مقابل14.4% لشهر يونيو 2025.

فيما المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر تباطأ إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% خلال يونيو الماضي.