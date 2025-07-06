انخفاض طفيف في سعر الدولار بـ 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف في 9 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع

بنك البركة: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.33 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و49.42 جنيهًا للبيع، بتراجع 11 قرشًا.