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صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي

06:19 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

صندوق النقد الدولي

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كتبت- منال المصري:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد مصر 0.2% خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو 2025 إلى 4.1% من 4.3% في توقعات سابق.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن الصندوق رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي يونيو الماضي إلى 4% من 3.8% في توقعات سابقة.

تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي إلى 4% مقابل 2.4% العام السابق على أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.

تتفاءل الأسواق بزيادة وتيرة نمو اقتصاد مصر بعد تباطؤ معدل التضخم واتجاه المركزي إلى خفض سعر الفائدة لدعم عجلة النمو والقطاع الخاص.

في سبتمبر 2023 كان معدل التضخم وصل إلى مستوى قياسي 38% قبل أن يبدأ في التراجع ليصل إلى 14.9% بنهاية يونيو الماضي.

تباطؤ التضخم ساعد في تحول البنك المركزي إلى سياسة نقدية مرنة حيث خفض سعر الفائدة 3.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف على مرتين في أبريل ومايو الماضيين.

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