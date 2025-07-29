قروض تصل إلى 9 ملايين جنيه.. تفاصيل برامج القرض الشخصي في 5 بنوك

كتب- أحمد والي:

تتيح 5 بنوك كبرى برامج للقروض الشخصية الذي يعرف بالقرض "النقدي" بضمان الراتب سواء للموظفين في القطاعين العام والخاص بهدف مساعدتهم على تمويل احتياجات كل عميل بأقل شروط ومستندات.

وتتميز هذه القروض بإمكانية الحصول على مبالغ نقدية دون اشتراط شراء سلعة، بالإضافة إلى مرونة كبيرة في أنظمة السداد، وأسعار فائدة تنافسية، وتسهيلات خاصة في المستندات المطلوبة، خاصة للموظفين الذين يُحوّلون رواتبهم أو أقساطهم الشهرية على البنك.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" تفاصيل القروض الشخصية في 5 بنوك.

1- البنك التجاري الدولي (CIB)

- قيمة القرض: من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 9 ملايين جنيه حسب الدخل أو المهنة أو رصيد الحساب.

- فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

- الرسوم: مصاريف الإدارية: 1.5% للموظفين مع تحويل المرتب، و2% لغيرهم.

- سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

2- البنك الأهلي

- قيمة القرض: حتى 2.5 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب، وتصل إلى 3 ملايين جنيه بضمان مكافأة نهاية الخدمة.

- فترة السداد: حتى 12 سنة.

- الرسوم الإدارية: بخصم البنك 3% من إجملي القرض.

سن العميل من 21 حتى 60 عامًا.

3- بنك مصر

- قيمة القرض: تصل إلى 7 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال بإثبات الدخل.

- فترة السداد: حتى 6 سنوات.

- الرسوم الإدارية: يخصم البنك 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

- سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

4- البنك المصري الخليجي (EG Bank)

- قيمة القرض: تصل إلى 6 ملايين جنيه.

- فترة السداد: من 6 أشهر حتى 10 سنوات.

- الرسوم الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض.

-الشروط: سن من 21 إلى 60 عامًا.

5- بنك الإسكندرية

- قيمة القرض: تصل إلى 5 ملايين جنيه.

- فترة السداد: حتى 12 سنة.

الرسوم الإدارية: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء.

سن العميل: من 21 إلى 65 عامًا، والحد الأدنى لفترة العمل 3 أشهر.