كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-7-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.97 جنيه للشراء، و 13.04 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.98 جنيه للشراء، ، و 13.05 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.97 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.05 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 12.98جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.01 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.97 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.01 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.