المركزي يلزم كافة البنوك بمصر بإنشاء إدارة لمكافحة الاحتيال

كتب : منال المصري

09:31 م 02/04/2026 تعديل في 11:09 م

البنك المركزي المصري

قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام كافة البنوك بمصر بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال، وفق كتاب دوري صادر اليوم.

وأشار إلى أن الإدارة ستتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر بكل بنك، وقد أمهل البنوك 6 أشهر للتوافق مع التعليمات.

مسؤولية إدارة مكافحة الاحتيال

حدد المركزي مسؤولية إدارة مكافحة الاحتيال بصفة عامة تشمل:

- وضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال.
- وكذلك أعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي.

- متابعة كافة الممارسات الاحتيالية على جميع منتجات البنك المصرفية أو الرقمية.

- التأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- بالإضافة إلى فحص العملات الإلزامية المقلدة.

أهداف إنشاء إدارة مكافحة الاحتيال

الحفاظ على استقرار وسلامة البنوك الخاضعة لرقابته.

مخاطر الاحتيال وما تمثله من تهديد لاستقرار القطاع المصرفي لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

زيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

