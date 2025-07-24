الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان

كتبت- منال المصري:

استرد سعر الدولار عالميا عافيته مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتخفيف القيود الجمركية.

فيما تراجع الدولار مقابل الين الياباني وإبرام صفقة تجارية بضخ اليابان استثمارات بأمريكا مقابل تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات اليابانية.

اليورو: تراجع نحو 0.02% إلى 1.175 لكل دولار.

الجنيه الإسترليني: تراجع بنحو 0.02% إلى 1.354 إسترليني لكل دولار.

الين الياباني: ارتفع 0.05% إلى 146.59 ين لكل دولار.



كان ترامب أعلن بقرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% بدلا من 30% على السلع الأوروبية.