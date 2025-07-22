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المركزي: 22.6% تحسنا في عجز الحساب الجاري خلال أول 9 أشهر من 2024-2025

04:40 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 13.2 مليار دولار انخفاضا من نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

بحسب بيان البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، فإن هذا التحسن جاء بشكل خاص في الربع الثالث (يناير إلى مارس 2025)، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر بفضل زيادة إيرادات تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.

رغم هذا التحسن تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2023-2024 إلى عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2024-2025.

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