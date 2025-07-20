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ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

09:26 ص الأحد 20 يوليه 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.37 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.4 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و49.49 جنيهًا للبيع، بتراجع 4 قروش.

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