ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.37 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.4 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و49.49 جنيهًا للبيع، بتراجع 4 قروش.
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