بنك QNB مصر يفتتح مقر فرع البنك بمدينة العلمين الجديدة

كتبت- منال المصري:

فتتح QNB مصرالمقر الجديد لفرع البنك بمدينة العلمين الجديدة تأكيدًا على التزام البنك بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الواعدة ودعم حضوره كبنك رائد في القطاع المصرفي المصري يحرص على تلبية الاحتياجات المالية لعملائه في مختلف أنحاء الجمهورية.



وحضر الافتتاح خالد شعيب محافظ مطروح ،ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بحضور عدد من قيادات المحافظة والبنك والمسؤولين في المدينة.



وقال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة صالحة للسكن طوال العام وليست مدينة مصيفيه فقط، وذلك من خلال توفير مختلف الخدمات ومنها: الجامعات والمدارس الدولية والمراكز التجارية وخدمات البنوك، وغير ذلك لخدمة السكان والمترددين على المدينة.



وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد باكورة المدن الساحلية بإقليم الساحل الشمالي ويجري بها تنفيذ العديد من المشروعات.



وأضاف الوزير، أن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية للدولة المصرية، والذي أعدته وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية، حدد العديد من مناطق التنمية، والتي توفر العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة في إقليم الساحل الشمالى الغربى، والذي أصبح وجهة سياحية عالمية، جذبت خلال موسم الصيف الماضي، سياحاً لأكثر من 100 جنسية، وهو الأمر الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة لإقامة الغرف والوحدات الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد من مختلف أنحاء العالم.



وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: "إن افتتاح المقر الجديد بمدينة العلمين يعكس خطة البنك التوسعية لتغطية الاحتياجات المالية للعملاء في مختلف المحافظات، بما يدعم توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي فنحن نحرص على تزويد فروعنا الجديدة بأحدث الخدمات لتقديم تجربة مصرفية بأعلى معايير الجودة والابتكار تتخطى تطلعات عملائنا".



وأضاف بدير "أن الفرع يمثل قيمة مضافة لشبكة فروعنا التي تشمل أكثر من 235 فرعاً نظراً لما تتيحه هذه المنطقة من فرص استثمارية واعدة. ويسعى البنك إلى المزيد من التوسع في الفروع الجديدة لا سيما في المدن الجديدة، معتمدين في ذلك على أحدث التكنولوجيا المالية المتطورة تماشياً مع خطة التحول الرقمي وبما يساهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء".



وسيقدم المقر الجديد لفرع QNB مصر جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات بما في ذلك الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع والشهادات، إلى جانب أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تتيح للعملاء إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان على مدار الساعة.