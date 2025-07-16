انخفاض سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-7-2025. مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.11 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك مصر: 13.11 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك القاهرة: 13.12 جنيه للشراء،، و 13.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.15 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
البنك التجاري الدولي: 13.13 جنيه للشراء، و 13.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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