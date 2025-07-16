كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-7-2025. مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.11 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.11 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.12 جنيه للشراء،، و 13.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.15 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.13 جنيه للشراء، و 13.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.