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المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم

10:26 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري عودة البنوك مجددا إلى مواعيد العمل المعمول بها للجمهور حتى الساعة 3 عصرا بداية من اليوم الثلاثاء بدلا من الساعة 5 مساء.

كان البنك المركزي قرر الثلاثاء الماضي مد عمل فروع البنوك حتى الساعة 5 مساء بدلا من الساعة 3 عصرا بعد التبعات السلبية لحريق سنترال رمسيس وبطء أداء الخدمات الإلكترونية.

يعمل 36 بنكا في القطاع المصرفي المصري بعدد 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري.

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