المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
كتبت- منال المصري:
أعلن البنك المركزي المصري عودة البنوك مجددا إلى مواعيد العمل المعمول بها للجمهور حتى الساعة 3 عصرا بداية من اليوم الثلاثاء بدلا من الساعة 5 مساء.
كان البنك المركزي قرر الثلاثاء الماضي مد عمل فروع البنوك حتى الساعة 5 مساء بدلا من الساعة 3 عصرا بعد التبعات السلبية لحريق سنترال رمسيس وبطء أداء الخدمات الإلكترونية.
يعمل 36 بنكا في القطاع المصرفي المصري بعدد 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري.
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