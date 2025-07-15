المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري عودة البنوك مجددا إلى مواعيد العمل المعمول بها للجمهور حتى الساعة 3 عصرا بداية من اليوم الثلاثاء بدلا من الساعة 5 مساء.

كان البنك المركزي قرر الثلاثاء الماضي مد عمل فروع البنوك حتى الساعة 5 مساء بدلا من الساعة 3 عصرا بعد التبعات السلبية لحريق سنترال رمسيس وبطء أداء الخدمات الإلكترونية.

يعمل 36 بنكا في القطاع المصرفي المصري بعدد 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري.