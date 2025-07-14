كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تنفيذ آلية ميكنة المدفوعات الخاصة بمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص واستكمالاً لكلا من مبادرة أبنائنا في الخارج ومجموعة مدارس النيل التابعتين لوزارة التربية والتعليم.

ويهدف البروتوكول، وفق بيان البنك الأهلي، تسهيل التحصيل الإلكتروني بتلك القنوات والتيسير على المواطنين في اتاحة طرق السداد بالخدمات الالكترونية.

وحضر التوقيع سهي التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وأيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم وأحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم وكريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي وهيثم ذكي رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.

قالت سهى التركي إن وزارة التربية والتعليم تعد أحد اهم الوزارات في مصر والتي تضم شريحة كبيرة من العملاء من مختلف أنحاء الجمهورية، مما يدعم خطط البنك الأهلي المصري التوسعية في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لعدد أكبر من العملاء، وبما يتماشي مع توجهات الدولة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي.

وقال الدكتور أيمن بهاء الدين إن اهتمام الوزارة بالتوسع في تعميم منظومة المدفوعات الالكترونية للمواطنين من خلال تقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني بالوحدات التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية.

وقال كريم سوس إن هذا التعاون سيتيح إمكانية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، مضيفا أن هذه الخطوة تعد استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم على مدار السنوات الماضية، وسعيا لتسهيل طرق السداد علي المواطنين بشكل فعال، مما يعزز توجهات الدولة لميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة المعوقات من خلال حلول مبتكرة وغير تقليدية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقال هيثم زكي إن هذا التعاون سيتيح إمكانية عدة خدمات وعلى رأسها الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمتمثلة في خدمة تحصيل المدفوعات من خلال الانترنت واتاحة السداد طوال أيام الاسبوع وعلى مدار 24 ساعة وسرعة اتمام عملية الدفع بسهولة ، وخدمة ماكينات POS ورمز الاستجابة السريعQR Code وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS ، وخدمات المرتبات للعاملين بالمدارس.

إضافة إلى توفير ماكينات ATM في بعض المدارس التابعة لمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص، مما يبرز دور البنك في دعم القطاعات المختلفة عبر دمجهم في منظومة القطاع المصرفي، وبما يساهم بشكل كبير في ميكنة المدفوعات الالكترونية للمواطنين وأولياء أمور الطلبة، وتوفير الخدمات المصرفية منها المرتبات والقروض الشخصية وغيرها من الخدمات.