كتبت- منال المصري:

عادت ماكينات الصراف الآلي ATM للعمل بكفاءة لعمليات السحب والإيداع بعد تراجع أدائها خلال الأسبوع الماضي تزامنا مع حريق سنترال رمسيس، وفق ما قاله عدد من مديري الفروع في 5 بنوك.

تسبب حريق سنترال رمسيس خلال الأسبوع الماضي في خروج أغلب ماكينات الصراف الآلي عن العمل بسبب انقطاع الإنترنت والأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالسنترال وهو ما أدى إلى تذمر العملاء لعدم حصولهم على خدمة السحب النقدي.

يضم القطاع المصرفي نحو 25 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات السحب والإيداع للعملاء على مدار اليوم.

كان البنك الأهلي المصري أكبر بنك في عدد ماكينات الصراف الآلي أكد أن ماكينات الصراف الآلي تعمل بكفاءة وبشكل منتظم بجانب باقي التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

وقدمت أغلب البنوك العاملة في مصر اعتذارا للعملاء بسبب تأثر خدماتها الإلكترونية منها الإنترنت والموبايل البنكي والمحافظ الذكية وماكينات بوينت أف سيل بعد حريق سنترال رمسيس.

وأكد أحد مديري الفروع أن البنك يعمل على مراقبة جودة عمل ماكينات صراف الآلي والتأكد من تقديمها خدمة السحب والإيداع بانتظام دون وجود خلل لضمان حصول العملاء على الخدمة دون توقف.

وأوضح مدير فرع آخر أن البنك خصص فريقا للمرور على ماكينات الصراف الآلي لإجراء عمليات الصيانة للتأكد من عدم وجود أي أعطال أو خلل يؤدي إلى خروج الماكينة عن العمل.