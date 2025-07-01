كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.16 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.23 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 13.16 جنيه للشراء، بتراجع قرشين ، و 13.23 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.20 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش ، و 13.23 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.18 جنيه للشراء ، و 13.23 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.