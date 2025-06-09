من 8.30 إلى 3 مساء.. بنوك مصر تستأنف أول يوم عمل غدا بعد إجازة العيد

كتبت- منال المصري:

تستأنف البنوك العاملة في مصر أول يوم عمل لها بعد إجازة عيد الأضحى غدا الثلاثاء في مواعيدها الرسمية لاستقبال الجمهور وكذلك العاملين في البنوك.

خلال إجازة العيد أغلقت البنوك أبوابها 5 أيام متتالية من الخميس إلى اليوم الاثنين على أن تعود للعمل غدا الثلاثاء، وفق قرار البنك المركزي المصري.

مواعيد العميل

عملاء البنوك: تبدأ من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

للموظفين بالبنوك: تبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 صباحا إلى 4 مساء.

يضم القطاع المصرفي المصري 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري من بنوك حكومية وخاصة وأجنبية وخليجية بعدد يقترب من نحو 5 آلاف فرع.