من 8.30 إلى 3 مساء.. بنوك مصر تستأنف أول يوم عمل غدا بعد إجازة العيد
كتبت- منال المصري:
تستأنف البنوك العاملة في مصر أول يوم عمل لها بعد إجازة عيد الأضحى غدا الثلاثاء في مواعيدها الرسمية لاستقبال الجمهور وكذلك العاملين في البنوك.
خلال إجازة العيد أغلقت البنوك أبوابها 5 أيام متتالية من الخميس إلى اليوم الاثنين على أن تعود للعمل غدا الثلاثاء، وفق قرار البنك المركزي المصري.
مواعيد العميل
عملاء البنوك: تبدأ من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 مساء.
للموظفين بالبنوك: تبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 صباحا إلى 4 مساء.
يضم القطاع المصرفي المصري 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري من بنوك حكومية وخاصة وأجنبية وخليجية بعدد يقترب من نحو 5 آلاف فرع.
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