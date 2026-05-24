إعلان

تشغل قطارين إضافيين بين القاهرة وسوهاج والإسكندرية لتخفيف الضغط

كتب : محمد نصار

01:59 م 24/05/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشغل سكك حديد مصر قطارين مكيفين إضافيين بين القاهرة وسوهاج والإسكندرية والعكس، ضمن خطتها لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال عيد الأضحى المبارك.. التفاصيل من هنا.


أعلنت هيئة سكك حديد مصر تشغيل 2 قطار مكيف إضافي بين القاهرة وسوهاج والإسكندرية والعكس، وذلك على مدار اليوم وغدًا (وفقًا للجدول المرفق).

تشغيل قطارات إضافية خلال العيد

- تشغيل قطار رقم 2270 (مكيف) خط القاهرة/سوهاج اليوم الأحد 24/5/2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20، ويصل إلى محطة سوهاج الساعة 02:45.

- تشغيل قطار رقم 2271 (مكيف) خط سوهاج/الإسكندرية غدًا الإثنين 25/5/2026، حيث يقوم من محطة سوهاج الساعة 04:05، ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 13:30.

وأكدت الهيئة أن تشغيل هذه القطارات الإضافية يأتي في إطار خطتها المستمرة لدعم حركة السفر على خطوط الوجهين القبلي والبحري، بما يسهم في تقديم خدمات سفر أكثر راحة وانتظامًا لجمهور الركاب خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

706734237_1384181477078546_7123689656270531200_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر عيد الأضحى قطارات إضافية وزارة النقل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
مدارس

30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه
حوادث وقضايا

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه
بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
حوادث وقضايا

بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
"في متناول اليد".. باكستان تعلن قُرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

"في متناول اليد".. باكستان تعلن قُرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا
عراك بالأيدي.. القصة الكاملة لمشاجرة وفدي المغرب والجزائر في اليونسكو |فيديو
شئون عربية و دولية

عراك بالأيدي.. القصة الكاملة لمشاجرة وفدي المغرب والجزائر في اليونسكو |فيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا