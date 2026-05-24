تشغل سكك حديد مصر قطارين مكيفين إضافيين بين القاهرة وسوهاج والإسكندرية والعكس، ضمن خطتها لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال عيد الأضحى المبارك.. التفاصيل من هنا.



أعلنت هيئة سكك حديد مصر تشغيل 2 قطار مكيف إضافي بين القاهرة وسوهاج والإسكندرية والعكس، وذلك على مدار اليوم وغدًا (وفقًا للجدول المرفق).

تشغيل قطارات إضافية خلال العيد

- تشغيل قطار رقم 2270 (مكيف) خط القاهرة/سوهاج اليوم الأحد 24/5/2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20، ويصل إلى محطة سوهاج الساعة 02:45.

- تشغيل قطار رقم 2271 (مكيف) خط سوهاج/الإسكندرية غدًا الإثنين 25/5/2026، حيث يقوم من محطة سوهاج الساعة 04:05، ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 13:30.

وأكدت الهيئة أن تشغيل هذه القطارات الإضافية يأتي في إطار خطتها المستمرة لدعم حركة السفر على خطوط الوجهين القبلي والبحري، بما يسهم في تقديم خدمات سفر أكثر راحة وانتظامًا لجمهور الركاب خلال فترة عيد الأضحى المبارك.