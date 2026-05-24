هل طرحت الحكومة عملة ورقية بـ10 آلاف جنيه؟ توضيح رسمي

كتب : محمد نصار

01:50 م 24/05/2026 تعديل في 02:01 م

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ10 آلاف جنيه.

وأوضح المركز الإعلامي أنه، بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ولا توجد حاليًا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو أي عملات ورقية أو بلاستيكية من فئات جديدة، بخلاف الفئات المتداولة بالفعل داخل السوق المصرية.

وأشار البنك المركزي، إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه تعد أكبر فئات النقد الورقية المتداولة في مصر حاليًا، وتتنوع فئات العملات الورقية المتداولة في السوق ما بين الجنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيهًا، و50 جنيهًا، و100 جنيه.

فيما تضم العملات البلاستيكية فئتي الـ10 و20 جنيهًا، وتتمتع تلك العملات كافة بقوة إبراء كاملة وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

مجلس الوزراء البنك المركزي عملة 10 آلاف جنيه الجنيه المصري

