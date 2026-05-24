انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:40 ص 24/05/2026 تعديل في 11:54 ص

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بمستواه في تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.88جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.88جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.86 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.85 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

